Licht van vuurtoren Lange Nelle in Oostende zal zo snel mogelijk in ere worden hersteld, minister Diependaele laat folie verwijderen

Minister Matthias Diependaele die bevoegd is voor Erfgoed zal de proefopstelling nu zo snel mogelijk laten stopzetten. "Uit de reacties blijkt dat de impact te groot is voor de Oostendenaren. Men heeft gezocht naar een constructieve oplossing. Dat is ook wat we vragen van het Agentschap Erfgoed, maar in dit geval is de afweging tussen het algemeen belang en het particulier belang scheefgetrokken. Dus gaan we de proefopstelling stilleggen en zorgen dat de Lange Nelle weer kan schijnen in alle richtingen. Dat is wat de Oostendenaars willen. Dat licht weer schijnt zoals het voorheen scheen."

"Ik heb begrip voor de bewoners die klachten hadden, maar ze wisten wat er zou komen. Waarschijnlijk zijn er ook andere mogelijkheden om het probleem op te lossen."