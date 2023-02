Actrice Ann Van den Broeck wil taboe rond kanker doorbreken: "Je moet jezelf bekijken en betasten om er snel bij te zijn" 

“Elke keer na een interview op televisie, radio of in de krant kwamen er mij verhalen ter ore van leeftijdsgenoten die ook eens gingen voelen, een knobbel ontdekten en intussen aan hetzelfde traject bezig zijn." Zo is er ook het opmerkelijke verhaal van een vrouw van 38 jaar. "Ik had die vrouw ontmoet en de dag na ons gesprek ging ze een mamografie laten doen omdat ze veel klieren had... De dokters hebben meteen haar borst afgezet. Als ze nog langer had gewacht, hadden ze niets meer voor haar kunnen doen. Dus echt waar, je moet bewust worden van je lichaam. En voelen. Ik denk dat ook dat nog altijd een taboe is. Maar je moet jezelf bekijken en betasten om er snel bij te zijn."