Wolf die werd aangereden in Eksel is jonge wolf van 9 maanden

Vandaag werd een autopsie uitgevoerd op het lichaam van de wolf die gisteren werd aangereden. "Het was een wolf die in zeer goede conditie verkeerde", vertelt Joachim Mergeay van het INBO. "We denken dat het gaat om een jonge wolf van zo'n 9 maanden, dus geen jaarling, die in 2021 al geboren werd. Voor de zekerheid voeren we ook nog een genetische analyse uit, maar dat zal pas voor over een maand zijn."