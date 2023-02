'Wonen in Limburg' wordt met 24.000 huurwoningen de grootste woonmaatschappij van Vlaanderen

De nieuwe woonmaatschappij die op 1 juli van start gaat in Limburg zal "Wonen in Limburg" heten. De nieuwe naam en het logo zijn vanmiddag voorgesteld in Heusden-Zolder. Wonen in Limburg is de fusie van alle 19 sociale woon- en huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren in Limburg. Het wordt de grootste woonmaatschappij van Vlaanderen.