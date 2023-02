Zal ChatGPT onze job vernietigen?

Vormt ChatGPT de definitieve doorbraak van artificiële intelligentie (AI)? Er werd in ieder geval zelden zoveel over gepraat sinds de lancering van de laatste versie van de slimme chatbot van Open AI.

Een essay schrijven over de vrije wil? Een creatieve vacature opmaken? ChatGPT kan het in een mum van tijd. Sommigen vergelijken de invloed ervan met de doorbraak van het internet. Is dat terecht? En wat betekent dit voor de menselijke creativiteit?

Of ChatGPT dezelfde historische impact zal hebben, zal later moeten blijken. Het is zonder twijfel een belangrijke stap in de evolutie van kunstmatige intelligentie. In de eerste plaats omdat ChatGPT voor velen de eerste echte kennismaking is met AI.

Heel wat applicaties die we dagelijks gebruiken zoals spamfilters, zoekrobots of verkeersapps maken er al gebruik van, maar dat is minder zichtbaar voor de gebruiker. Met ChatGPT gaan mensen rechtstreeks in interactie met een kunstmatig intelligent systeem. En wel op de meest menselijke manier: door ermee te praten in de eigen taal.