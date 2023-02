Zware avondspits op het spoor: treinverkeer verstoord door computerproblemen in seinhuis van Berchem

Spoorwegbeheerder Infrabel waarschuwt voor een zware avondspits op het spoor. In de grote omgeving rond Antwerpen was er deze namiddag een uur lang geen treinverkeer mogelijk door computerproblemen in het seinhuis van Berchem. Het seinhuis was de controle over de seinen in de ruime omgeving volledig kwijt. "Dat zal ongetwijfeld nog de hele avond een grote impact hebben op de avondspits", zegt Thomas Baeken van Infrabel.