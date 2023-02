40 cultuurverenigingen uit Genk komen samen in bibliotheek om mensen warm te maken voor het verenigingsleven

Het is de eerste keer dat de stad Genk een grootschalige verenigingenbeurs organiseert. Veertig van de 324 cultuurverenigingen die de stad rijk is, kan je vandaag tegenkomen in de Genkse bibliotheek. Bezoekers kunnen al deze verenigingen leren kennen via een interactieve zoektocht waarbij zij bij elke stand een vraag moeten beantwoorden over een bepaalde vereniging. Daarnaast kunnen ze ook tal van activiteiten uitproberen.