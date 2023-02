Albanees-Bulgaarse drugsbende opgerold in Meise: elf verdachten opgepakt

Het parket Halle-Vilvoorde opende eind 2021 een dossier rond een criminele organisatie die zich bezighield met internationale drughandel. Het onderzoek was opgestart op basis van gedecrypteerde SKY ECC-communicatie.

"Na een doorgedreven onderzoek onder leiding van de onderzoeksrechter in Brussel slaagde de federale gerechtelijke politie van Halle-Vilvoorde erin om een Albanees-Bulgaarse bende in kaart te brengen die opereerde vanuit Meise", klinkt het vrijdagavond in een persbericht. "De bende maakte gebruik van voertuigen uitgerust met verborgen ruimtes. De drugs kwam vanuit Nederland en werd opgeslagen op verschillende locaties in België, met als doel ze te transporteren naar het Verenigd Koninkrijk.”

Vrijdag konden de onderzoekers met de hulp van verschillende federale en lokale politiekorpsen twee internationale drugstransporten onderscheppen, in Aalst en in Ieper. Er werden ook twaalf huiszoekingen uitgevoerd in Meise, Grimbergen, Diegem en Wezembeek-Oppem, Sint-Niklaas, Evergem, Aalst, Evere, Sint-Gillis, Oudergem, Sint-Pieters-Woluwe en Schaarbeek. Daarbij werden onder meer twaalf vuurwapens, veertig kilogram cocaïne, dertien kilogram heroïne, ongeveer 100.000 euro aan cashgeld, geldtelmachines en verschillende voertuigen in beslag genomen.