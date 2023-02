Angélique Syroit uit Ronse wil werking opstarten voor mensen met jongdementie in de Vlaamse Ardennen

Hoewel Stefaan heel graag kookt en ook nog bezig is met fotografie, moest Angélique hem toch overtuigen om mee te doen aan Restaurant Misverstand. "Ik kom niet graag op tv", zegt hij. "Angélique staat graag op een podium, ik werk liever achter de schermen. Maar ze kon mij overtuigen toch mee te doen. Ik kook graag en met Seppe Nobels mogen koken is een eer, daarnaast vinden we beiden dat we zo kunnen tonen dat we wel nog iets kunnen. Dementie is erg, en veel mensen weten niet goed hoe er mee om te gaan. Maar blijf me aanspreken, blijf dingen tegen mij zeggen. We kunnen nog veel. Ik kan nog koken, ik neem nog altijd foto’s. Spreken is lastig, maar één op één lukt dat wel. Op mijn werk spreken we ook met elkaar, en zo ook in het restaurant. We waren daar allemaal gelijk, daar lukte het spreken beter."

