Annemie Struyf wordt 62 en is vragen over leeftijd beu: "Zou je ook aan Tom Waes, Rudi Vranckx of Ivan De Vadder vragen over rimpels stellen?"

Voor haar televisiereeksen en boeken kwam Struyf in contact met mensen van over heel de wereld. “Onze maatschappij is erg gefixeerd op ouderdom. In andere culturen, zowel in het Zuiden als het Noorden, is die obsessie een stuk minder groot. Mijn oudste zoon heeft een tijd in Argentinië gewoond, waar generaties nog meer door mekaar leven. Hij gedraagt zich sindsdien helemaal anders tegenover mijn vrienden: hij begroet hen met een kus, slaat babbeltjes uit oprechte interesse. In Noorwegen zie je dan weer jong en oud samenwerken om een dorp op het platteland overeind te houden. Hier kan je naam niet vermeld worden in een artikel zonder je leeftijd tussen haakjes ernaast."