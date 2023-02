Audit Vlaanderen start onderzoek naar gesjoemel met subsidies in Haaltert

In Haaltert is een onderzoek gestart naar gesjoemel met subsidies. Het onderzoek is het gevolg van een klacht van Vlaams Belang en Centrumlijst voor Haaltert. De oppositiepartijen vermoeden dat er vorig jaar tijdens de Ronde Van Vlaanderen fraude is gepleegd bij de toekenning van subsidies voor activiteiten rond het wielerfeest in Haaltert. Burgemeester Veerle Baeyens (N-VA) belooft alle medewerking aan het onderzoek van Audit Vlaanderen.