Schieten de Amerikanen de Chinese "spionageballon" uit de lucht? 3 luchthavens dicht "in belang nationale veiligheid"

Eerder vandaag liet een bron bij de regering weten dat ze de zaak gingen "aanpakken", zonder in detail te gaan. Volgens verschillende media zou de VS de ballon neerhalen zodra die zich boven de oceaan bevindt. Dan is er geen gevaar voor schade op de grond en kunnen de brokstukken geborgen worden voor onderzoek.



Intussen is het luchtruim langs de kustlijn van South Carolina en North Carolina deels afgesloten. Het gaat om een strook van zowat 160 vierkante kilometer. Ook drie luchthavens zijn voorlopig dicht. Volgens de federale luchtvaartautoriteiten (FAA) is dat "in het belang van de nationale veiligheid".