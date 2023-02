Boerenprotest in Poperinge, 500 kruisen geplaatst op akker waar dit weekend bomen worden geplant

De jonge boeren hebben de voorbije nacht opnieuw toegeslagen. Het is ondertussen een soort traditie geworden. "Qua oppervlakte en aantal kruisen is dit onze grootste actie." vertelt de jonge boer. "We maken niks kapot, maar we willen wel gehoord worden."

De kruisen staan op een perceel in Poperinge. "Het is een perceel van zo'n 4 ha waar er de voorbije jaren nog landbouwteelt was, maïs en tarwe. Met een 20-tal boeren hebben we ongeveer 500 kruisen geplant. Wij hopen dat de politiek beseft dat het heel dringend wordt. In geen enkel dossier is er vooruitgang. Wij zijn jonge landbouwers die een heel groot zwaard boven ons hoofd hebben hangen. Wij lijden er financieel onder. Wij hopen dat er snel actie komt."