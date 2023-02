Canadese tiener wint jackpot van 48 miljoen dollar bij eerste poging

De 18-jarige Juliette Lamour zit nog maar in haar eerste jaar op de universiteit, maar heeft net 48 miljoen Canadese dollar gewonnen (33.169.790,40 euro) bij de loterij van Ontario. Hiermee is ze de jongste Canadese winnaar die zoveel geld wint, en dat bij haar eerste deelname.

Het was haar opa die zei dat ze een lotje moest kopen. Daarna was ze het uit het oog verloren, tot haar collega's haar vertelden dat iemand uit haar dorp de grote pot had gewonnen. Ze ging kijken op de app van de loterij, scande haar lotje en de woorden "Big winner" (grote winnaar) verschenen op haar scherm. "Mijn collega viel op haar knieën van ongeloof", zei ze. "Iedereen was aan het roepen."