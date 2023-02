Dries Van Langenhove stopt als parlementslid in Vlaams Belang-fractie: "Heb me altijd meer activist gevoeld dan politicus"

Ondertussen heeft Van Langenhove de stap naar de nationale politiek gezet. Begin 2019 wordt hij voorgesteld als lijsttrekker van de Kamerlijst voor Vlaams-Belang, in de provincie Vlaams-Brabant. Belangrijk detail: Van Langenhove doet dat als onafhankelijke en wordt dus geen lid van de partij.

Tijdens de persconferentie waarin Van Langenhove wordt voorgesteld, noemt Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken hem "een communicatietalent". "Als het gaat over de feiten die aan het licht kwamen in "Pano", is Dries voor ons onschuldig tot het tegendeel bewezen is", zegt Van Grieken daarover op Radio 1. "Politiek is te belangrijk om over te laten aan politici", zegt Van Langenhove daar zelf over.