Tesla-baas Elon Musk niet schuldig aan fraude voor tweets over zijn autobedrijf

"Ik overweeg om Tesla van de beurs te halen voor 420 dollar. Financiering verzekerd." Dat tweette Tesla-baas Elon Musk in 2018. Het was de eerste van een reeks tweets waarin hij zei dat hij Tesla wilde privatiseren en dat hij daar geldschieters voor had. Het aandeel schoot de lucht in, maar toen bleek dat het plan niet doorgang, zakte het opnieuw.