Oscargenomineerde "Close" en VRT-reeks "Roomies" zijn de grote winnaars bij de Ensors op Filmfestival Oostende

Sinds vorig jaar worden de Ensors genderneutraal uitgereikt, wat betekent dat er geen aparte prijzen meer zijn voor acteurs en actrices maar dat alle acteerprestaties samen wordt beoordeeld. In totaal worden er vier acteerprijzen uitgereikt op de Ensors: twee voor films en twee voor series, allebei respectievelijk voor de beste vertolking in een hoofdrol en in een ondersteunende rol. Vorig jaar ging geen enkele actrice met een Ensor naar huis.

In de filmcategorieën winnen met Eden Dambrine en Matteo Simoni twee mannen, bij de fictieseries gaan twee vrouwen met een Ensor naar huis. Maaike Cafmeyer wint de Ensor voor "beste acteerprestatie in een hoofdrol in een fictiereeks" voor haar vertolking in de Eén-reeks "Chantal". Joke Emmers krijgt de prijs voor beste ondersteunende rol in een fictiereeks, voor haar rol als Marie in de Streamz-reeks "Billie vs. Benjamin".