Fans reageren met spandoeken op naamsverandering voetbalstadion Stayen: "Respect voor fans"

Volgens de spandoeken en berichten op sociale media lijken fans niet tevreden met de naamsverandering van het stadion. "Eens Stayen, altijd Stayen", staat op een groot spandoek aan het stadion in Sint-Truiden. In de buurt hangt ook een doek met "Respect voor fans", en "Wasabi" met een groot kruis door. Al probeerde de club de fans toch tevreden te houden door "Stayen" te behouden in de naam. "STVV is een professionele voetbalclub. Maar bij voetbal hoort ook traditie. Daarom laten we de naam ’Stayen’ niet verloren gaan", schrijft de club op zijn website.