Leerlingen in Langemark voeren samen met politie snelheidscontroles uit aan hun schoolpoort 

Tal van autobestuurders werden vrijdagnamiddag verrast door een speciale snelheidsactie mét schoolkinderen bij de Vrije Basisschool Langemark. De leerlingen van het vierde leerjaar voerden samen met de politie van ARRO Ieper controles uit. "Veel auto's rijden vaak te snel in de Zonnebekestraat voor onze school", zegt directeur Hobie Dujardin. "Controle is belangrijk om die snelheid te verlagen."

De leerlingen maakten in de klas samen kaartjes. Wie zich aan de regels houdt, kreeg een trage schildpad met groene duim, de anderen een snelle haas met rode duim. Wie te snel reed, moest even slikken bij het zien van de verontwaardigde gezichtjes. "Het effect op chauffeurs is niet te onderschatten", benadrukt directeur Dujardin. "Sommigen schrikken wel. Het is heel confronterend om te zien voor wie ze trager moeten rijden aan de school. De impact is groot."

In totaal kregen tien van een honderdtal gecontroleerde bestuurders in Langemark een rode duim. De hoogst gemeten snelheid was 49 km per uur. "Het effect op chauffeurs is niet te onderschatten", zegt politiewoordvoerder Glen Verdru. "Doordat de leerlingen de chauffeurs onmiddellijk aanspreken, hopen we dat de chauffeurs zich meer bewust worden van de snelheid in de schoolomgeving."