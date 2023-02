Agentschap Opgroeien kreeg in januari 14 meldingen over gevaarlijke situaties in kinderopvang en dat is minder dan vorig jaar

Ook de herevaluaties die het agentschap hield, hebben mogelijk een invloed. "In november en december screenden het agentschap Opgroeien en de Zorginspectie in totaal 533 kinderopvanglocaties waarrond bezorgdheden waren. Dat gebeurde uit voorzorg. Dit voorzorgsprincipe wordt sinds dit najaar toegepast in het geval er ernstige indicaties zijn, zonder dat men zeker is dat er een inbreuk is op de vergunningsvoorwaarden. Die grote screening heeft een impact naar de volgende maanden." Na herevaluaties werden de vergunningen van een 60-tal locaties geschorst of opgeheven. 250 locaties worden verder onderzocht.