Wetstraatwatcher Ivan De Vadder analyseert vertrek Dries Van Langenhove: "Hiermee is aan een van de voorwaarden van N-VA voldaan om tot samenwerking te komen"

Wetstraatwatcher Ivan De Vadder is niet verrast dat Dries Van Langenhove stopt als Kamerlid voor de partij Vlaams Belang. “Hij was al activist voor hij in de partijpolitiek stapte, en activisme is altijd zijn stokpaardje gebleven. Het is de aard van het beestje.” Een verlies voor de partij is het – een jaar voor de verkiezingen – wel. “Vlaams Belang raakt hiermee een electoraal boegbeeld kwijt.”