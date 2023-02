John Lydon - Johnny Rotten van de Sex Pistols - gaat niet naar het Eurovisiesongfestival

Maar de keuze van Ierland viel op de groep Wild Youth. Met het nummer "We are one" zal trekt de band straks naar Liverpool, waar het Songfestival dit jaar plaatsvindt. De band is al redelijk bekend in Ierland. Ze gingen al op tour met onder meer Lewis Capaldi, Niall Horan en The Script. Op 9 mei staan ze in de eerste halve finale van het songfestival. Onze Belgische kandidaat Gustaph strijdt op 11 mei voor een plek in de finale (die dan op 13 mei plaatsvindt).