Levende Bibliotheek in Wemmel: “Hier ontleen je geen boeken, maar mensen met een inspirerend verhaal”

Een andere getuigenis in de Levende Bibliotheek komt van Sami Maussa (52). Hij is gevlucht vanuit Syrië. "In Syrië had ik een goede baan en een mooi leven", zegt hij. "De oorlog veranderde alles. Ik probeer nu een leven op te bouwen in België. Ergens anders een leven opbouwen is voor jonge mensen al niet gemakkelijk, maar voor iets oudere mensen, zoals ik, is het nog moeilijker. Ik leer nu Nederlands en wil hier ook werken. Momenteel krijg ik hier in de bibliotheek een opleiding als hulpkok."

De echtgenote van Sami, Mariet Arsuan (42), werkt via een sociale tewerkstelling in de bibliotheek in Wemmel. "Ons leven voor de oorlog in Syrië verliep goed", vertelt Mariet. "We hadden een mooi huis, veel familie en vrienden. Maar we verloren alles. Hier willen we alles heropbouwen. We willen de taal leren en nieuwe mensen ontmoeten. Maar gemakkelijk is dat niet."