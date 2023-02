Antwerps gouverneur Berx krijgt portret in provinciehuis naar aanleiding van 15 jaar gouverneurschap

"Velen zeggen dat ik er goed op lijk. Ik kijk wel ernstig, maar er staan veel cruciale elementen op die ik belangrijk vind", zegt Berx. "Zo staat het werk van Shakespeare erop en de trouwring van mijn vader die ik kreeg vlak voor hij stierf. Ook de Singel staat op de achtergrond. Ik hou veel van theater en muziek. Er is ook veel groen en hernieuwbare energie, want wie goed kijkt, kan windturbines zien. Het is een ongelofelijke eer dat een vrouwelijke schilder dit portret gemaakt heeft en dat het in de eregalerij van gouverneurs terecht mag komen."