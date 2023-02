Open VLD-voorzitter Lachaert: "Bekijken of kernreactor Tihange 1 nog 10 jaar langer kan openblijven"

Gisteren heeft de federale regering beslist om een dossier op te starten voor de verlenging van de kernreactoren Tihange 1 en Doel 1 of 2, voor een periode van minstens twee jaar. Dat zou ervoor moeten zorgen dat er in de winters 2025-2026 en 2026-2027 voldoende energie is. Volgens Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert biedt dit de mogelijkheid om voor Tihange 1 te onderzoeken of deze reactor niet nóg langer opengehouden kan worden. Voor hem kan dat voor een periode van 10 jaar.

"We weten dat we extra energiecapaciteit gaan moeten voorzien, om de energievoorraad te verzekeren. Tihange 1 is nog een vrij nieuwe kernreactor. De techniek om bepaalde kernreactoren voor twee extra winters open te houden, is goed, en geeft ons de kans om de discussie te voeren of we Tihange 1 niet langer moeten verlengen. Voor mij zou dat in elk geval kunnen voor 10 jaar. Ik hoor van experten ook dat dit haalbaar zou zijn voor Tihange 1."