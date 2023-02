Politie schrijft 11.000 euro aan boetes uit bij grote controle op zwaar vervoer in Willebroek

In Willebroek heeft de verkeersdienst van politiezone Rivierenland (Bornem, Mechelen, Puurs-Sint-Amands en Willebroek) een grote controleactie gehouden op zwaar vervoer. In totaal werden elf voertuigen gecontroleerd.

Bij de controle werden verschillende inbreuken vastgesteld. Het ging daarbij om inbreuken zoals geen gordel dragen of de vrachtwagen te vol en zwaar laden. Zo was er een vrachtwagen en een tractor die met bakstenen geladen waren die ver bovenuit de laadbak staken. De lading was ook onvoldoende vastgemaakt, waardoor bakstenen dreigden te vallen. Een van de vrachtwagens was ook bijna 5.000 kilogram te zwaar geladen.