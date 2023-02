Rusland geeft lichamen omgekomen Britse hulpverleners vrij bij gevangenenruil met Oekraïne

De gevangenenruil kwam er na onderhandelingen door de Verenigde Arabische Emiraten. De vrijgelaten krijgsgevangenen kregen medische en psychologische hulp. Het gaat om de tweede ruil dit jaar. Vorig jaar is dat tientallen keren gebeurd. De Oekraïners die weer naar huis komen, vielen in Russische handen bij de verdediging van Marioepol en gevechten rond Cherson in zuid-Oekraïne en Bachmoet in het oosten van het land.

Tegelijk kreeg Oekraïne ook de lichamen terug van twee Britse hulpverleners. Chris Parry (28) en Andrew Bagshaw (47) kwamen in januari om bij de evacuatie van burgers in de Donetskregio. De families van beiden lieten via het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken weten dat ze erg trots waren op hen. "Hij heeft meer dan 400 mensenlevens gered", meldt de familie van Parry. "We hadden alleen niet verwacht dat we zo snel van hem afscheid zouden moeten nemen."