Natuurpunt plaatst schermen en vangemmers voor padden in Sint-Lievens-Houtem

Amfibieën gaan in het voorjaar massaal op zoek naar een poel waar ze hun eitjes kunnen leggen. Op weg naar deze poel kruisen ze vaak drukke wegen. Om te vermijden dat vele amfibieën de trektocht niet overleven, worden er schermen en vangemmers geplaatst.

De jaarlijkse hulp voor de amfibieën kan rekenen op de steun van het gemeentebestuur. "We zijn de medewerkers van Natuurpunt en alle vrijwilligers die zich elk jaar opnieuw belangeloos inzetten dankbaar om onze amfibieën veilig de weg over te helpen. We zijn benieuwd of het aantal groeit en of we ook dit jaar opnieuw vinpootsalamanders zullen aantreffen", zegt burgemeester Tim De Knyf (NH).