Pentagon: "Tweede Chinese spionageballon boven Latijns-Amerika"

"We zijn op de hoogte van informatie over een ballon boven Latijns-Amerika. We gaan ervan uit dat het om een tweede Chinese spionageballon gaat", verklaarde Pentagon-woordvoerder Patrick Ryder in een persbericht, zonder meer informatie te geven over de locatie. In Costa Rica zouden verschillende getuigen wel een vreemd object gezien hebben, maar lokale media zeggen niet dat het om een ballon gaat.