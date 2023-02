BEKIJK - "Niet tegen Dries zeggen aub": opvallende boodschap belandt in filmpje op YouTubekanaal Dries Van Langenhove

In de video over het einde van zijn parlementaire carrière, die Dries Van Langenhove heeft verspreid via zijn YouTubekanaal, zit een opvallende boodschap. In de montage ontbreken enkele beelden en dat lost de monteur in kwestie creatief op met een tekstboodschap. Die had verwijderd moeten worden voor de video online kwam - zo lijkt het toch -, maar dat is niet gebeurd. "Dat is grotendeels mijn schuld", reageert Van Langenhove.