Vandalen beschadigen twintigtal graven op kerkhof Nossegem

De schepen gaat bekijken wat de gemeente kan doen. "Die grafstenen zijn privé-eigendommen van mensen. Het enige dat we voorlopig kunnen doen, is een klacht neerleggen bij de politie en vaststellingen laten doen. Maandag zullen we dit op het college bespreken."

Philips wil alleszins onderzoeken of de gemeente camerabewaking kan voorzien in de toekomst. "De vraag is daarbij of dat wel mag op een kerkhof. Maar dergelijk vandalisme is ook al eens voorgevallen op het kerkhof in Zaventem. Je vraagt je toch af wat mensen bezielt om zoiets te doen..."