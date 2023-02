Vaste kortingen bij de NMBS voor jongeren en senioren verdwijnen op termijn

Maar dat is niet het hele verhaal. De NMBS herbekijkt haar hele tarievenstructuur, zeker nu het nieuwe beheerscontract het mogelijk maakt om lagere tarieven in te voeren tijdens de daluren. Op die manier wil de NMBS de drukte meer doorheen de dag spreiden. "Wie tijdens de daluren reist of wie regelmatig reist, krijgt extra korting via een soort getrouwheidskaart", zegt Temmerman. "Regelmatige treinreizigers zullen ook kunnen genieten van een maximumprijs, die vergelijkbaar is met wat bijvoorbeeld een jongere nu betaalt voor een Youth Ticket."