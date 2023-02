Twee verdachten aangehouden voor het gooien van molotovcocktails naar stadsdiensten en gerecht in Mechelen

Een tweede molotovcocktail belandde over een muurtje tot op het dak van het gerechtsgebouw. Hierdoor begon een kabel van het afzuigsysteem te smeulen en raakten enkele kabels beschadigd. Het cellencomplex waar de gevangenen wachten tot ze naar de zitting kunnen, was daardoor een tijdje onbruikbaar.

Vanmorgen heeft de politie huiszoekingen uitgevoerd in het kader van het onderzoek. "Daarbij zijn twee mannen van 36 jaar uit het Mechelse opgepakt", zegt Kato Belmans van het parket aan VRT NWS. "Ze zijn verhoord en daarna voorgeleid voor de onderzoeksrechter. Die heeft beslist hen aan te houden op verdenking van opzettelijke brandstichting van onroerend goed bij nacht en vereniging van misdadigers."

Opmerkelijk: het duo is voorgeleid voor de onderzoeksrechter van Turnhout en niet die van Mechelen. Volgens het parket is dit om belangenvermenging te vermijden. "Het was een aanslag op het gerechtsgebouw in Mechelen", klinkt het daarover. De twee verschijnen volgende week dinsdag voor de raadkamer die zal beslissen over hun verdere aanhouding. Er zijn volgens het parket voorlopig geen aanwijzingen die wijzen op een eventuele link met het georganiseerde drugsmilieu.