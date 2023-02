Verwoestende bosbranden in Chili: meer dan 200 vuurhaarden, al zeker 13 doden

In het Zuid-Amerikaanse land Chili hebben meer dan 200 bosbranden al aan zeker dertien mensen het leven gekost. In verschillende gebieden is de noodtoestand uitgeroepen. Ruim 40.000 hectare is al in vlammen opgegaan en bijna 100 huizen zijn vernield. Het is zomer in Chili, delen van het land zijn in de greep van een hittegolf, waardoor 56 branden niet onder controle geraken.