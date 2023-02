Zes mannen veroordeeld voor groepsverkrachting in Vorst, daders deelden beelden op Snapchat

Een vriend verplichtte haar om lachgas in te ademen dat in ballonnen zat en om ecstasy te nemen. De vrouw werd in de badkamer en nadien in de salon verkracht door de vriend, terwijl ze quasi buiten bewustzijn was. De vijf andere mannen vergrepen zich nadien elk om beurt aan het slachtoffer.

Een van de daders filmde de groepsverkrachting. De beelden werden nadien in verschillende videofragmenten gedeeld op Snapchat. Dat sociaal netwerk laat toe om foto's en video's te sturen die verdwijnen nadat de bestemmeling ze bekeken heeft. Maar verschillende personen konden de beelden opslaan en maakten die over aan de politie.