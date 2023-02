Ziekenhuis Heusden-Zolder stelt nieuwe chirurgische robot voor: "Chirurgen die gamen, zijn er sneller mee weg"

"Het lijkt enorm hard op gamen", zegt uroloog Kurt Dilen. "Het valt op dat chirurgen die in hun vrije tijd gamen er sneller mee weg zijn. We krijgen allemaal een training van 2 maanden om te leren werken met de robot. In het begin is het even wennen, want ik ben het gewoon om met robots te werken die ik zowel met mij handen als mijn voeten kan besturen. De Versius bestuur je enkel met je handen en je kan de handelingen die je uitvoert beter inschatten dankzij een 3D-scherm."