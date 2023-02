Zwaar jobverlies dreigt bij 3M-fabriek in Zwijndrecht door stopzetting PFAS-productie

Dat er ontslagen moeten vallen, heeft te maken met de stopzetting van de productie van PFAS tegen eind 2025. PFAS zijn chemische stoffen die moeilijk afbreekbaar zijn en schadelijk zijn voor de gezondheid. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt voor het waterdicht maken van regenjassen, of als vetafstotende laag bij pannen. "In Zwijndrecht staat PFAS in voor ongeveer 70 procent van wat we doen", zegt Sollie.

"We hadden de ontslagen wel verwacht, maar dit is nog een heel brede vork. Er zal eerst een productieplanning moeten worden opgemaakt om te bekijken wat de concrete impact is op het personeel. Het gaat om zes productielijnen van PFAS die gefaseerd zullen worden stopgezet tegen 2025. Maar er is geen volledige sluiting, want de lijmproductie blijft bijvoorbeeld."