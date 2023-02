Sportclubs begraven zwembad van Tielt symbolisch: "Er is veel te lang niks gedaan"

"De clubs zijn de dupe. We moeten overal gaan zoeken waar er nog plaats is, in Aalter, Deinze, Roeselare, Lichtervelde. Alleen al op zaterdag kwamen hier zo'n 200 kinderen om te leren zwemmen. Maar ook de scholen zitten met de handen in het haar. Zij moeten naar omliggende gemeenten, maar het vervoer kost geld. Het is een drama. Vandaar deze symbolische actie."

Volgens het stadsbestuur wordt nu een versnelling hoger geschakeld om een nagelnieuw zwembad te realiseren.