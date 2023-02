Brugge maakt naam "Venetië van het noorden" waar

Geen carnaval zoals we dat in Vlaanderen gewoon zijn, wel op zijn Venetiaans: dit weekend vond reeds de achtste editie van Costumés in Brugge plaats. Met sierlijke kostuums en bijhorende maskers, zoals ze dat in het Brugge van het Zuiden gewoon zijn. Handelsgebuurtekring Brugs Handelscentrum zet zijn schouders onder het evenement. "Eind januari, begin februari is het traditioneel wat kalmer. Hiermee zorgen we voor een extra reden om naar Brugge af te zakken. De costumés zijn voornamelijk afkomstig uit het Franstalige gedeelte van ons land en uit Frankrijk, en dit jaar zijn er zelfs twee echte Venetianen bij", zegt Dirk Vanhegen, voorzitter van het BHC.



Tijdens vier optochten op zaterdag en zondag doen de deelnemers de bekendste straten en trekpleisters aan. "Veel toeristen kijken verbaasd op en tal van omstaanders nemen foto’s. Ik noem dit ons meest Instagrammable evenement van het jaar", zegt Vanhegen. "En elk jaar is het ook anders: de deelnemers pakken telkens uit met een nieuw kostuum."