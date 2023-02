Buurtbewoners Klein Kasteeltje organiseren solidariteitsweekend voor asielzoekers

Reginald Moreels, voormalig staatssecretaris van Ontwikkelingssamenwerking, heeft een open brief geschreven naar Nicole De Moor, staatssecretaris voor Asiel & Migratie: "Ik heb zelf veel vluchtelingenkampen bezocht, maar ik had nooit gedacht dat in de hoofdstad van Europa nog mensen buiten moesten slapen, in een welvarend land als België."

Volgens Moreels heerst binnen de huidige regering een gebrek aan politieke wil. "Je kan welbepaalde zaken forceren. Je kan op tafel kloppen, zodat de regering leegstaande panden openstelt om mensen in tenminste menswaardige omstandigheden tijdelijk op te vangen."

"Als je dat niet kan, moet je ontslag nemen", gaat hij verder. "We worden niet overspoeld door migranten, dat is een leugen. Er is hier slechts 3 á 4 procent mensen van vreemde origine."