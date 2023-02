China dreigt met "gepaste tegenmaatregelen" na neerschieten "spionageballon"

China noemt het neerhalen van de "spionageballon" die over Amerikaans grondgebied vloog, een overreactie en een "serieuze" schending van internationale normen. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zegt "gepaste tegenmaatregelen" te overwegen. Wat die maatregelen zouden kunnen inhouden, is nog niet bekend, maar wat volgens China-kenner Veerle De Vos wel duidelijk is, is dat de hele zaak slecht nieuws is voor de relatie tussen de VS en China.