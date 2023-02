Premier De Croo wil steunmaatregelen voor energiecrisis afbouwen nu de prijzen dalen

De Croo heeft ook kritiek op PS-voorzitter Paul Magnette. Die laatste 'outte' zich eerder deze week als kandidaat-premier in de volgende federale regering. "We zijn een kleine 500 dagen voor de verkiezingen. Blijkbaar is meneer Magnette daarmee bezig. Mocht ik van hem zijn, zou ik bezig zijn met de gigantische kloof - die nog steeds groter wordt - tussen het aantal werkenden in Vlaanderen en het aantal werklozen in Wallonië. De PS heeft alle hefbomen in de hand om daar iets aan te doen", meent de premier.

"We zijn een kleine 500 dagen voor de verkiezingen. Misschien moet iedereen gewoon eens zijn werk doen. Misschien moeten we eens doen wat men van een politicus verlangt", aldus De Croo. Voor Magnette is dat volgens De Croo "ervoor zorgen dat Wallonië opnieuw op de rails staat". "Als voorzitter van de grootste partij van Wallonië kan hij daar zijn werk doen", dixit De Croo.