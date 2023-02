Politie treft dood lichaam aan in Oudegem, drie mensen opgepakt

Gisteren heeft de politie het lichaam aangetroffen in de woning. Morgen zal er een autopsie worden uitgevoerd, die duidelijkheid moet brengen over de identiteit en doodsoorzaak van het slachtoffer.

"Momenteel hebben we geen duidelijkheid over wie het slachtoffer precies is. Er is een wetsarts ter plaatse geweest en er is een labo aangesteld", zegt Hanne Ollevier van het parket van Oost-Vlaanderen.

In het kader van het onderzoek zijn er drie mensen gearresteerd, een vrouw en twee mannen. Zij zullen allemaal verhoord worden. "De feiten hebben zich waarschijnlijk afgespeeld in de familiale sfeer", zegt Ollevier. "Op basis van de eerste informatie vermoeden we dat deze drie mensen betrokken zijn in deze zaak. Er zal nog moeten blijken of zij effectief een aandeel hebben in het overlijden van het slachtoffer."