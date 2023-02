Drie jaar cel en boete van 32.000 euro voor recidivist zonder rijbewijs die "indruk wou maken op zijn vriendin"

Met een gevuld strafregister en een vers rijverbod op zak, kroop beklaagde David M. in juli 2020 achter het stuur van zijn auto. Na een controle kon vastgesteld worden dat de man 32 keer werd betrapt in zone Tienen. Op verschillende foto’s is te zien dat de beklaagde het voertuig bestuurt, terwijl hij een rijverbod heeft tot 2028 en de nodige examens niet heeft afgelegd. Tijdens een verhoor geeft hij de feiten toe. "Een stommiteit, maar ik wou indruk maken op mijn vriendin", verklaart hij.

In november reed de man opnieuw rond. De politie had zijn auto in beslag genomen, maar de man had ondertussen een nieuwe wagen. Enkele agenten herkenden zijn nummerplaat. De auto werd opnieuw in beslag genomen door de politie.

Door vaststellingen van de politie en de foto’s als bewijsmateriaal, vallen de feiten niet te betwisten. De man is een bekend gezicht in de rechtbank. "Met een gepaste straf moet de beklaagde eindelijk inzien dat hij gerechtelijke uitspraken moet respecteren", leest het vonnis. "Er is geen reden om een mildere toepassing te maken van de strafwet."

De rechtbank legt David M. een gevangenisstraf van drie jaar op, samen met een boete van 32.000 euro. De twee in beslag genomen wagens worden verbeurd verklaard. De man krijgt ook een dubbel levenslang rijverbod.