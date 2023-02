Nog eens 4 aanhoudingen in onderzoek naar Albanees-Bulgaarse drugsbende in Meise

In verschillende gemeenten in Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen en Brussel zijn vrijdag bij huiszoekingen 11 personen opgepakt nadat een Albanees-Bulgaars drugsnetwerk werd opgerold dat opereerde vanuit Meise. Er werden ook twaalf vuurwapens, veertig kilogram cocaïne, dertien kilogram heroïne en ongeveer 100.000 euro aan cash geld in beslag genomen.