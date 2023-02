Europese boycot op Russische diesel gaat vandaag in: "Impact op dieselprijs beperkt"

Of diesel nu duurder zal worden, is moeilijk in te schatten. In theorie zouden de prijzen wat kunnen stijgen, omdat diesel nu van verder moet komen. De transportkosten uit Azië en het Midden-Oosten zijn hoger. "We denken dat die impact beperkt zal zijn", zegt Schrans. "We houden rekening met een prijsstijging van diesel aan de pomp van 1 à 2 eurocent per liter."

Maar in de praktijk wordt de prijs vooral bepaald door de vraag naar olie en door de productiebeperkingen van de olieproducerende landen van OPEC+. "De prijs voorspellen, is dus onmogelijk", zegt Schrans.