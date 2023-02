Extreme dierenverwaarlozing in Diegem: "Een van de extreemste gevallen die we ooit zijn tegengekomen"

"Het zal nog even zuur blijven dat zoveel dieren het leven hebben gelaten, maar we doen nu alles wat we kunnen voor de dieren waarvoor we wel nog een verschil kunnen maken. Zij zitten al knus in hun nieuwe verblijf en krijgen alles wat ze nodig hebben."

"De eigenaar is hardleers en doet gewoon voort", vertelt Van Assche. Maar Dierenwelzijn en de politie zijn ondertussen bezig met de zaak en er is een deurwaarder aangesteld. "We hopen dat er een passend gevolg wordt gegeven en dat eigenaar van de dieren hier niet mee wegkomt."