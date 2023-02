Antwerpse politie vindt honderd vermoedelijk gestolen fietsen terug in loods

"In het onderzoek kwam naar voren dat er wellicht nog ergens een loods was waar nog meer fietsen zouden zijn opgeslagen. Het wijkteam van Berchem slaagde erin om die opslagplaats te lokaliseren. Zaterdag is de loods doorzocht en er werden opnieuw veel fietsen gevonden die vermoedelijk zijn gestolen. Sommige fietsen waren al overspoten en van andere fietsen was te zien dat het slot was doorgeslepen. Honderd fietsen werden in beslag genomen", zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns.

De politie zal proberen te achterhalen aan wie de gestolen fietsen toebehoren.