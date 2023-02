Buurtbewoner Katrijn sliep uit solidariteit mee op straat bij asielzoekers aan Klein Kasteeltje: "Geen schot in de zaak"

In totaal hebben de buurtbewoners verspreid in 18 tenten mee op straat geslapen. "Ik heb een tentje gedeeld met mijn man en een buurvrouw. Ik heb weinig geslapen, want er is 's nachts enorm veel lawaai op straat, dus ik heb gevloekt op ons plan. Gelukkig was het niet zo koud", vertelt buurtbewoner Katrijn Dehantschutter in "De ochtend" op Radio 1.

"Het is onze manier om nog eens aan de alarmbel te trekken. We passeren hier dagelijks, dus we kunnen de situatie op de voet volgen. Er komt geen enkele schot in de zaak. Nog eens een vuurtje stoken en thee uitdelen aan deze mensen: dat levert niets meer op, daarom wilden we een stoutere actie doen en letterlijk mee onze tent opzetten. We hopen op persaandacht en dat daarmee het besef groeit op het politieke niveau over de ernst van de situatie."