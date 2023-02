Wees vannacht en morgenvroeg voorzichtig op de weg: KMI waarschuwt met code geel voor gladde wegen

Morgenochtend blijft het uitkijken op de weg tijdens de ochtendspits. De nieuwe week begint op veel plaatsen met ochtendgrijs, nevel en mist, die lokaal kan aanvriezen. In de Ardennen blijft het uitkijken voor ijsplekken. In het westen van het land wordt het zonniger, al zal de zon overal geleidelijk doorbreken. De maxima liggen rond +1 graad in de Hoge Venen, rond 5 of 6 graden in het centrum en rond 7 graden in het westen van het land, bij een zwak tot matige wind.

In de nacht van maandag op dinsdag gaat het in het hele land vriezen. Dinsdag start koud, maar het wordt een zonnige dag. Ook woensdag wordt een stralende winterdag, na opnieuw een ijskoude nacht met vriestemperaturen. Donderdag zou ook overwegend zonnig blijven en droog, al trekt er in de loop van de dag een storing over ons land.